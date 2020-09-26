Более 17 тысяч заражённых в Екатеринбурге и 300 - в Ирбите: карта распространения COVID-19

За всё время пандемии на территории Свердловской области зарегистрировано 28 436 заражённых COVID-19. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Свердловское Управление Роспотребнадзора обновило карту распространения коронавируса в регионе. В столице Урала число заражённых COVID-19 за всё время пандемии достигло 17 092 человек.

Согласно данным ведомства на 25 сентября, после Екатеринбурга в списке городов Свердловской области по числу инфицированных идут Нижний Тагил, где зафиксировано 1 784 пациента с коронавирусом, Первоуральск с 751 заражённым, Верхняя Пышма, в которой COVID-19 подхватили 675 человек, и Ревда с 583 пациентами.

Отметку в 300 инфицированных перешагнули Берёзовский (487 человек), Каменск-Уральский и Каменский район (437), Серов (381), Реж (319), Нижнесергинский район (304), а также Ирбит и Ирбитский район, где было зафиксировано ровно 300 случаев заражения. Менее 20 человек с COVID-19 - в Верхнейвинском (18), Сосьве (18), Староуткинске (18), Волчанске (14), Уральском (12), пгт Малышева (6), Гарях (2) и Пелыме (1).

За всё время пандемии на территории Свердловской области зарегистрировано 28 436 заражённых COVID-19 - 137 за предыдущие сутки.