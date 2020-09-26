Коронавирус в Свердловской области подхватили ещё 139 человек

Число заражённых в регионе продолжает расти. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 139 пациентов с коронавирусной инфекцией. Число заражённых в регионе продолжает расти.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале, общее число инфицированных достигло 28 575 человек. Напомним, за предыдущие сутки было выявлено на два случая заражения COVID-19 меньше.

Лабораторно коронавирус диагностировали у жителей Екатеринбурга (+76), Алапаевска, Асбеста, Режа, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска, Березовского, Верхней Пышмы, Полевского, Сысертского и Арамильского городских округов, Верхней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Бисерти, Ревды, Краснотурьинска, Камышловского района и Пышминского городского округа.

В тяжёлом состоянии находятся 107 пациентов, из которых 47 лежат на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести подтверждается у 308 госпитализированных. По информации оперштаба, за последние сутки скончались трое свердловчан с COVID-19. Общее число жертв опасного заболевания в регионе достигло 592.