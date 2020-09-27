В России продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19

Ещё 7 867 заболевших новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в России. С начала пандемии число поставленных диагнозов COVID-19 достигло 1 151 438.
Отметим, днём ранее сообщалось о 7 523 инфицированных гражданах России. Суточная заболеваемость продолжает расти уже 14-й день подряд.
Больше всего инфицированных за сутки выявлено в Москве ‒ 2 016. Свердловская область находится на девятом месте. Там 141 случай коронавируса за последние 24 часа.
По данным федерального оперштаба, из больниц выписаны ещё 3 068 человек, всего ‒ 943 218.
Также за сутки зафиксировано 99 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 324 человека.
Добавим, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 45,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
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