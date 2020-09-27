В России продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 7 867 заболевших новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в России. С начала пандемии число поставленных диагнозов COVID-19 достигло 1 151 438.

Отметим, днём ранее сообщалось о 7 523 инфицированных гражданах России. Суточная заболеваемость продолжает расти уже 14-й день подряд.

Больше всего инфицированных за сутки выявлено в Москве ‒ 2 016. Свердловская область находится на девятом месте. Там 141 случай коронавируса за последние 24 часа.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По данным федерального оперштаба, из больниц выписаны ещё 3 068 человек, всего ‒ 943 218.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 99 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 324 человека.

Добавим, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 45,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.