В России выявлено 7 523 новых случая заражёния COVID-19

За всё время пандемии COVID-19 подхватили 1 143 571 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

В России лабораторно подтверждено ещё 7 523 случая заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии COVID-19 подхватили 1 143 571 россиян.

Отметим, что днём ранее сообщалось о 7 212 инфицированных гражданах России. Суточная заболеваемость продолжает расти уже 13-й день подряд.

Наибольшее количество новых случаев заражения приходится на Москву - там впервые с 8 июня выявили 1 792 инфицированных. Свердловская область находится на пятом месте в списке регионов России с наибольшей заболеваемостью - за последние сутки на Среднем Урале подтвердили 139 новых пациентов.

Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возвращении ограничительных мер для пенсионеров из-за роста заболевших ОРВИ и коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома и по возможности перевестись на дистанционный режим работы.

На сегодняшний день с коронавирусом справились 940 150 россиян. За последние сутки из больниц выписались 6 004 человека, 64 из которых - свердловчане.

COVID-19 унёс жизни ещё 169 граждан России, в Свердловской области подтверждается три смерти за последние сутки. За всё время пандемии в РФ зафиксировали 20 225 летальных случаев.

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