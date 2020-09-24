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24 сентября 2020, 18:40

Президент РФ надеется избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19

Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что не допускать большого роста заболеваемости в России удаётся благодаря своевременным мерам. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с губернаторами регионов, избранными на выборах 13 сентября. Во время разговора глава государства заявил, что очень не хотел бы возвращаться к ограничениям по коронавирусу, которые вводились весной.

Российский лидер обратил внимание на то, что некоторые страны повторно вводят режим самоизоляции и жёсткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Напомним, что в числе таких государств значится Израиль - повторный карантин продлится там до 20 октября, однако срок ограничений могут продлить.

Владимир Путин отметил, что не допускать большого роста заболеваемости в России удаётся благодаря своевременным мерам.

"Не хотелось бы, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что показатель заболеваемости коронавирусом ожидаемо вырос после курортного сезона. При этом Владимир Путин выразил надежду, что благодаря мерам, которые принимают новоизбранные губернаторы, ситуация с COVID-19 в стране постепенно будет улучшаться.

"Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств", - уточнил Президент, попросив глав субъектов РФ обратить на данный вопрос особое внимание.

Напомним, что за прошедшие сутки в России было выявлено 6 595 новых пациентов с коронавирусом. Суточная заболеваемость растёт уже 11-й день подряд.

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