Ещё три человека скончались от коронавируса на Среднем Урале

За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 592 человека с диагностированным коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области за последние 24 часа скончались трое пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией подтвердили информацию.

За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 592 человека с диагностированным коронавирусом. Напомним, что за предыдущие сутки количество жертв составило два человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также отметим, что COVID-19 за последние 24 часа подхватили 139 свердловчан, а общее число заражённых достигло 28 575. В тяжёлом состоянии пребывают 107 пациентов, а 308 - в состоянии средней тяжести.