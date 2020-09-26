Ещё три человека скончались от коронавируса на Среднем Урале

В Свердловской области за последние 24 часа скончались трое пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией подтвердили информацию.
За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 592 человека с диагностированным коронавирусом. Напомним, что за предыдущие сутки количество жертв составило два человека.
Также отметим, что COVID-19 за последние 24 часа подхватили 139 свердловчан, а общее число заражённых достигло 28 575. В тяжёлом состоянии пребывают 107 пациентов, а 308 - в состоянии средней тяжести.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале