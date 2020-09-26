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26 сентября 2020, 14:15

Ещё три человека скончались от коронавируса на Среднем Урале

Скорая помощь

За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 592 человека с диагностированным коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области за последние 24 часа скончались трое пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией подтвердили информацию.

За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 592 человека с диагностированным коронавирусом. Напомним, что за предыдущие сутки количество жертв составило два человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также отметим, что COVID-19 за последние 24 часа подхватили 139 свердловчан, а общее число заражённых достигло 28 575. В тяжёлом состоянии пребывают 107 пациентов, а 308 - в состоянии средней тяжести.

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Областная газета Свердловской области

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