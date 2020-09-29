Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион

От коронавируса в мире умерли 1 000 867 человек. Фото: скрин с сайта Университета Джонса Хопкинса.

За всё время пандемии от коронавируса в мире умерли 1 000 867 человек. Больше всего жертв заболевания — более 205 тысяч — зарегистрировано в США.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, также в число лидеров антирейтинга по количеству скончавшихся от COVID-19 входят Бразилия (142 тыс. человек), Индия (95,5 тыс.), Мексика (76,6 тыс.), Великобритания (42 тыс.), Италия (35,9 тыс.), Перу (32,3 тыс.), Франция (31,7 тыс.), Испания (31,4 тыс.) и Иран (25,8 тыс.).

Россия по этому показателю находится на 12-м месте в мире. По последним данным оперативного штаба, в стране зарегистрировали 20 385 смертей от COVID-19.

Добавим, всего коронавирусом в мире заразились 33 282 969 человек, из них выздоровели уже 23 066 203 человека.