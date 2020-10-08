Ещё 11 493 россиянина заболели коронавирусом

В России за сутки COVID-19 подхватили ещё 11 493 человека. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 260 112.
По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 3 323. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 184.
За последние сутки из российских больниц было выписано 7 054 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 002 329 человек.
Также за сутки зафиксирован 191 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 22 056 человек.
Вчера сообщалось об 11 115 новых случаях с COVID-19.
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