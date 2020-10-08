Ещё 11 493 россиянина заболели коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В России за сутки COVID-19 подхватили ещё 11 493 человека. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 260 112.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 3 323. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 184.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 7 054 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 002 329 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксирован 191 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 22 056 человек.

Вчера сообщалось об 11 115 новых случаях с COVID-19.