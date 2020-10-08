Патриарх Кирилл сообщил о карантине после контакта с заражённым COVID-19

Сейчас Патриарх Кирилл находится на карантине по предписанию врачей. Фото: Владимир Мартьянов

Святейший Патриарх Кирилл направил послание настоятелю и братии Троице-Сергиевой Лавры в день памяти Сергия Радонежского. Сам владыка сообщил, что не смог посетить Лавру, так как недавно контактировал с заболевшим коронавирусом.

Сейчас Патриарх Кирилл находится на карантине по предписанию врачей. В своём обращении он отметил, что "текущая пандемия - серьёзное испытание, которое даёт нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил в Telegram, что предстоятель Русской церкви чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме. Он совершил богослужение в домовом храме, чтобы не подвергать опасности окружающих.

"Сердечно поздравляю Преосвященных архипастырей, всечестных отцов, всех прихожан и паломников с днём преставления Преподобного Сергия, игумена Радонежского и чудотворца. Его заступничества и помощи искали люди самых разных социальных слоёв: к нему приходили и простые селяне, и облечённые властью князья и бояре, стремившиеся получить благословение Преподобного на важные труды и начинания", - говорится в послании Патриарха Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.

8 октября православные верующие вспоминают преставление преподобного Сергия Радонежского. Известно, что он благословил князя Дмитрия Донского и русское воинство на победу в Куликовской битве с татарским ханом Мамаем в 1380 году. При жизни преподобный Сергий совершал чудеса, ученики его основывали монастыри и храмы. Сам он считается основателем Троице-Сергиевой Лавры. В мае этого года исполнилось 706 лет со дня его рождения.

В день памяти Сергия Радонежского верующие молятся о счастье, здоровье, удаче во всех делах, в работе и учёбе.

Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 1 260 112. Из них с болезнью справились более миллиона человек.