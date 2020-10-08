Екатеринбургская больница оштрафована за несвоевременное извещение о COVID-19. Фото: Нина Георгиева.

Суд оштрафовал МАУ «ЦГБ №20» на 100 тысяч рублей. В екатеринбургском медучреждении нарушались требования к регистрации, учёту и статистическому наблюдению случаев инфекционных и паразитарных болезней.

В ходе эпидемиологического расследования выявлено, что больницей несвоевременно передано извещение о случае COVID-19 у двух пациенток и не сообщено о заражении сотрудника. Кроме того, в учреждении не проводились периодические обследования медработника, имеющего риски заражения коронавирусом, а также нарушались правила приготовления дезинфицирующего раствора. Он был разведён до концентрации до 0,993% при норме в 0,2%.

По решению суда МАУ «ЦГБ № 20» было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Больнице назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Законный представитель юридического лица обжаловал постановление в Свердловском областном суде. Однако суд оставил всё без изменений, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в уральской столице оштрафовали очередную торговую точку. В магазине ООО "Бриллиант" не соблюдались меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.