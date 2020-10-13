Минздрав РФ разрешил испытать вакцину от коронавируса на гражданах старше 60 лет

В испытаниях примут участие 110 добровольцев старше 60 лет. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины от коронавируса «Спутник V». В испытаниях примут участие 110 добровольцев старше 60 лет.

Исследование вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, пройдёт на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ.

"Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, опубликованной на сайте Минздрава.

Напомним,11 августа Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Лекарство получило название «Спутник V». Глава государства также рассказал, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей. Первая партия вакцины от COVID-19 объёмом 15,5 тыс. доз была произведена на фармацевтическом заводе "Биннофарм".