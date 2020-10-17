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17 октября 2020, 12:21

Минздрав РФ зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

Названа максимальная стоимость препаратов «Авифавир», «Арепливир» и «Илсира».

Названа максимальная стоимость препаратов «Авифавир», «Арепливир» и «Илсира». Фото: Алексей Кунилов

Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарства от COVID-19. Названа максимальная стоимость препаратов «Авифавир», «Арепливир» и «Илсира».

Как сообщает пресс-служба Министерства, для «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 миллиграммов цена обозначена в одну тысячу рублей за десять штук, за 40 — четыре тысячи, за 50 — пять тысяч.

Предельная цена «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 миллиграммов составит четыре тысячи рублей за 40 штук, а упаковка на 100 штук будет стоить 10 тысяч рублей.

Ещё один препарат – «Илсира» (ЗАО «Биокад»), - обойдётся 47 531 рубль за дозировку в 180 миллиграммов.

Зарегистрированные предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно важных лекарств, не включают в себя налог на добавленную стоимость, а также оптовые и розничные надбавки.

Добавим также, что накануне Федеральная антимонопольная служба  согласовала цену на ещё один препарат из списка жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) – «Фавипиравира». Одна таблетка обойдётся в 100 рублей, а предельная стоимость упаковки не должна превышать 5,5 тысячи рублей.

Ранее в августе Правительство РФ внесло изменения в правила составления перечня жизненно необходимых лекарств.

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