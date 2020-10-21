Мэр Верхней Пышмы ушёл на карантин из-за коронавируса

Мэр призвал жителей городского округа использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин заявил об уходе на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус. Он отметил, что администрация города продолжает работать в штатном режиме, но в связи с возникшей угрозой распространения инфекции личные приёмы граждан всё ещё ограничены.

"Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, интенсивный график работы и рабочие встречи привели к тому, что я вынужден уйти на больничный. В субботу получил положительный результат на коронавирус. Сейчас прохожу лечение, состояние удовлетворительное", - передаёт слова градоначальника пресс-служба администрации Верхней Пышмы.

Мэр призвал жителей городского округа использовать в общественных местах средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, он просит родителей не пускать своих детей на улицу, если он не посещает школу из-за карантинных мероприятий.

"Не подвергайте себя бездумной опасности! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!", - подытожил мэр.

Напомним, на прошлой неделе коронавирус также подтвердился у главы Среднеуральска Андрея Зашляпина. Получив положительный результат, глава города перешёл на работу из дома. В режиме онлайн он провёл несколько совещаний.