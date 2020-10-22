В Свердловской области за сутки подтвердили 259 диагнозов COVID-19

После небольшого снижения суточная заболеваемость коронавирусом в регионе снова начала расти. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 259 заболевших коронавирусом. После небольшого снижения суточная заболеваемость в регионе снова начала расти.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, в Екатеринбурге диагноз подтвердился у 121 человека. Также новые инфицированные выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Ачитского и Артинского ГО, Асбеста, Артёмовского, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Сысертского ГО, а также посёлка Уральский.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале достигло 33 684. Большинство заразившихся - 25 799 человек - уже выздоровели, а вот 728 свердловчан не смогли справиться с болезнью и скончались.

В настоящее время 180 уральцев находятся в тяжёлом состоянии, 106 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 611 госпитализированных пребывают в состоянии средней степени тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки из свердловских больниц выписался 271 человек. Кроме того, сегодня подтверждены ещё 10 случаев смерти больных коронавирусом.

Напомним, накануне суточная заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась впервые за восемь дней (было выявлено 255 инфицированных). Сегодня же зарегистрировано самое большое число заболевших с середины июля.