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24 октября 2020, 09:20

Екатеринбург, Нижний Тагил и Полевской стали лидерами по числу новых случаев заражения COVID-19

карта коронавируса

Свердловские санврачи обновили карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Свердловские санврачи опубликовали обновлённую карту распространения коронавируса. За сутки наиболее заметно общее число заболевших выросло в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Полевском.

Как сообщала «Областная газета», накануне в Екатеринбурге выявили 155 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии там зарегистрировано 20 213 заболевших.

Число инфицированных в Нижнем Тагиле за сутки увеличилось на 26 до 2 227, в Полевском – на 10 до 265, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также заметно выросла заболеваемость в Первоуральске, Среднеуральске (по девять новых случаев), Ревде, Сухом Логе (по восемь) и Верхней Пышме (семь). Полный список свердловских муниципалитетов с числом заболевших в них публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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