В Екатеринбурге горбольницу №36 привлекли к борьбе с COVID-19

В Екатеринбурге городскую больницу №36 "Травматологическая" переориентировали на лечение больных коронавирусом. Пациентов с травмами передали другим медицинским учреждениям.
Речь идёт о больнице №23, Областной клинической больнице и Уральском институте травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина.
"Это решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи и инфекционным больным, и пациентам с травмами", - пояснили "Областной газете" в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, добавив, что больница №36 имеет всё необходимое для лечения COVID-19, пневмонии и тяжёлых ОРВИ.
Напомним, ранее "ОГ" писала о том, что свердловский минздрав опубликовал перечень медицинских учреждений региона, в которых будут принимать пациентов с COVID-19 и пневмонией. Предполагалось, что в 49 больницах подготовят почти семь тысяч коек для лежачих больных.
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