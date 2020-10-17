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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 октября 2020, 15:16

На Среднем Урале подготовят почти семь тысяч коек для больных COVID-19 и пневмониями

Всего планируется развернуть 6922 места для лежачих больных, в том числе 1014 реанимационных коек.

Всего планируется развернуть 6922 места для лежачих больных, в том числе 1014 реанимационных коек. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский минздрав опубликовал перечень медицинских учреждений региона, в которых будут принимать пациентов с диагнозами COVID-19 и пневмония. В 49 больницах подготовят почти семь тысяч коек для лежачих больных.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства здравоохранения Свердловской области. Перепрофилировать больницы для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями необходимо в течение двух суток. В документе указано, какое количество коек будет подготовлено в  каждом из 49 медицинских учреждений.

Фото: Скриншот документа

Всего планируется развернуть 6922 места для лежачих больных, в том числе 1014 реанимационных коек.

Фото: Скриншот документа

В Екатеринбурге места для больных COVID-19 и/или пневмониями будут организованы в 16 медучреждениях, в том числе это ЦГБ № 2, ЦГКБ № 6, ГКБ № 14, ЦГКБ № 24 и ЦКБ № 40. Также койки появятся в областной детской клинической больнице, госпитале Ветеранов войн (здесь развернут больше всего коек – 658) и других организациях. Соответственно в Свердловской области под больных подготовят 33 медицинских учреждения.

Накануне стало известно, что в одной из больниц Богдановича появится 50 мест для размещения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

Ранее также сообщалось, что в Екатеринбурге перепрофилируют паллиативное отделение Центральной городской больницы №2. Там вновь начнут лечить пациентов с COVID-19. В больницу также будут направлены граждане с пневмониями и ОРВИ. Также сообщалось, что министерство здравоохранения Свердловской области разработало план развёртывания дополнительных коек для пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжёлыми ОРВИ. Под них освободили ещё 1 756 мест в 15 больницах и санаториях Среднего Урала.

Добавим что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 227 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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