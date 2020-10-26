В Серовсккой городской больнице установили самую мощную в регионе кислородную станцию

Установка подобной мощности единственная в Свердловской области. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

Серовской городской больнице безвозмездно передана кислородная станция российского производства «ПроВита-1000». Установка подобной мощности единственная в Свердловской области.

Оборудование передано Территориальным центром медицины катастроф по договору о безвозмездном пользовании особо ценным движимым имуществом в соответствии с приказом министерства здравоохранения Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, станция предназначена для оказания медицинской помощи пациентам с пневмониями, подозрениями на новую коронавирусную инфекцию и подтверждённым COVID-19, нуждающимся в бесперебойной кислородной поддержке.

К монтажу модульной станции и подключению уже имеющихся магистралей специалисты приступили в конце прошлой недели. Ожидается, что новое оборудование позволит не только иметь резерв кислорода, поставлять его в нужном объёме во все уже укомплектованные кислородной разводкой палаты, но и подключить к снабжению кислородом другие отделения стационара.

Современный, полностью автоматический кислородный концентратор позволит круглосуточно осуществлять подачу кислорода дополнительно на 160 мест. Всего же мощности концентратора позволяют осуществить одномоментное снабжение кислородом 500 мест.

Добавим, что Серовская городская больница обслуживает пять городских округов: Серовский, Сосьвинский, Гаринский, Верхотурский и Новолялинский. Потребность в большем количестве кислорода возросла после того, как несколько отделений лечебного учреждения перепрофилировали под инфекционный госпиталь, увеличив тем самым количество коечного фонда для больных с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом с 40 до 255.

Всего в Свердловской области в текущем году новыми кислородными станциями было оснащено порядка 20 больниц. В частности, ранее высокопроизводительная кислородная установка появилась в больнице Асбеста.