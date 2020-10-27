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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 октября 2020, 12:35

Роспотребнадзор обязал россиян носить маски в общественных местах

Люди в масках

Россиянам предписывается носить маски в в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санврач страны Анна Попова подписала постановление с рекомендациями по усилению ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. В частности, организациям общепита запрещается работать в ночное время, а россиянам предписывается носить маски в общественных местах.

"Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Также в постановлении Роспотребнадзора сказано, что индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, а также организациям общепита запрещается оказывать соответствующие услуги в период с 23:00 до 6:00.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничительных мер на территории региона в связи с угрозой распространения COVID-19. Глава Среднего Урала продлил до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, и запретил свердловчанам посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. Кроме того, губернатор рекомендовал перевести студентов вузов на дистанционное обучение и увеличить осенние каникулы в школах до 14 дней.

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