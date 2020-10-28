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28 октября 2020, 08:38

Реж перешагнул порог в 400 заболевших COVID-19, Алапаевск и Артёмовский - в 200, Карпинск - в 100: карта

карта коронавируса

За сутки наиболее заметно число заболевших выросло в Екатеринбурге, Реже и Алапаевске. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Свердловской области представили обновлённую карту распространения коронавируса. За сутки наиболее заметно число заболевших выросло в Екатеринбурге, Реже и Алапаевске.

Как писала накануне "Областная газета", в уральской столице за один день подтвердили 140 случаев заражения COVID-19.

В Реже вирус подхватили ещё 33 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии в этом городе перевалило за 400, точнее достигло 406. В списке свердловских городов по количеству подвтерждённых диагнозов Реж поднялся с десятой строчки на девятую, обойдя Асбест.

Ещё одним лидером по числу выявленных накануне пациентов с COVID-19 стал Алапаевск и Алапаевский район. Там подтвердили сразу 19 фактов заражения. Общее число заболевших - 206.

Порог в 200 заразившихся перешагнул ещё один свердловский город - Артёмовский (13 новых случаев, 200 - за всё время), следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Кроме того, в регионе до 37 увеличилось количество муниципалитетов, где за время пандемии заболели более 100 человек. К ним присоединился Карпинск (два новых случая, 101 - общее число).

Полный список городов с числом инфицированных.

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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