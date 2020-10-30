В Богдановиче и Дегтярске с начала пандемии выявили более ста заболевших коронавирусом

Санврачи обновили карту распространения коронавируса по Среднему Уралу. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Свердловские санврачи обновили карту распространения коронавируса по региону. Отметки в сто выявленных за всё время пандемии случаев заражения достигли сразу два города.

В Богдановиче за последние сутки обнаружили пять заболевших COVID-19, и общее число инфицированных увеличилось до 103. В Дегтярске подтвердили три новых факта заражения, а общее число составило 101.

Как следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, порог в 100 подтверждённых диагнозов перешагнули уже 39 муниципалитетов. К этой отметке приближаются Артинский район (там с начала пандемии зафиксировали 99 заразившихся), Ачит (99) и Верхотурье (97).

Полный список городов Среднего Урала с числом подтверждённых там случаев COVID-19 публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области