Суточная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снизилась впервые за восемь дней

На Среднем Урале подтвердили 290 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подтвердили ещё 290 случаев заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем было выявлено вчера.

Суточная заболеваемость в регионе уменьшилась впервые за восемь дней. До этого небольшой спад был зафиксирован 21 октября (тоже, кстати, на восьмой день после предыдущего снижения показателя).

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, 91 новый заболевший обнаружен в Екатеринбурге. Также диагноз подтвердился у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского ГО, Артёмовского, Артинского и Ачитского ГО, Асбеста, Белоярского ГО, Берёзовского, Байкаловского района, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Туринского и Тавдинского ГО.

Общее число заразившихся в регионе достигло 35 650.

Большая часть этих граждан - 27 712 человек - уже выписались из больниц. За последние сутки справиться с болезнью удалось 315 свердловчанам.

А вот другие семь человек оказались не в силах побороть вирус. Они скончались. Всего жертвами заболевания стали 759 жителей Среднего Урала.

Число граждан, которые болеют в настоящее время, превышает 7 тысяч. Из них 279 человек находятся в тяжёлом состоянии, 1019 - в среднем.