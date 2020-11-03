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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 ноября 2020, 14:51

На Среднем Урале выросло число неблагополучных по ОРВИ и пневмонии городов

ОРВИ, лекарства

За неделю ОРВИ подхватили 33 689 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжает расти число заболевших ОРВИ и пневмонией. По сравнению с предыдущей неделей в регионе увеличилось количество городов с неблагополучной по этим заболеваниям обстановкой.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 26 октября по 1 ноября ОРВИ подхватили 33 689 человек, что на 326 случаев, или на 1% больше, чем неделей ранее и на 55,1% выше уровня эпидпорога по совокупному населению.

Наиболее тяжёлая обстановка по ОРВИ складывается в Сухом Логе, Ирбите, Реже, Богдановиче, ЗАТО Свободный и посёлке Уральский: там среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 раза. По сравнению с предыдущей неделей количество таких муниципалитетов выросло с четырёх до шести.

Диагноз «внебольничная пневмония» подтвердился у 3 254 свердловчан, что на 187 человек больше, чем неделю назад. Среднемноголетний уровень превышен в 4,3 раза.

Неблагополучными по этому заболеванию признаны 13 муниципалитетов: Среднеуральск, Полевской, Красноуральск, Нижняя Салда, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Верхняя Тура, Каменск-Уральский, Каменский городской округ, Шалинский и Невьянский городские округа, ЗАТО Свободный и посёлок Уральский. Неделей ранее превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза наблюдалось в 10 населённых пунктах.

95,2% пациентов с пневмонией прошли тест на коронавирус. В 35,4% случаев диагноз подтвердился.

Добавим, что на прошлой неделе в Свердловской области снова не зарегистрировали ни одного случая гриппа. Вакцинация продолжается. По данным на 30 октября свердловчанам поставили почти 1,7 млн прививок от гриппа. Ими охвачено 40,4% населения области.

Областная газета Свердловской области

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