Санврачи назвали свердловские муниципалитеты с наихудшей ситуацией по заболеваемости ОРВИ и пневмонией

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 33 363 заболевших ОРВИ. Фото: Галина Соловьёва.

За неделю с 19 по 25 октября в Свердловской области зарегистрировали 33 363 заболевших ОРВИ и 3 067 подхвативших пневмонию. Названы муниципалитеты, где среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 раза и более.

Такое превышение по ОРВИ обнаружено в Сухом Логе, Ирбите, ЗАТО Свободный и посёлке Уральский, по пневмонии — в Красноуральске, Дегтярске, Каменске-Уральском и Каменском городском округе, Нижней Салде, Волчанске, Верхотурье, Полевском, Верхнесалдинском ГО и Верхней Пышме, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге ОРВИ за неделю подтвердился у 14 960 человек, диагноз «внебольничная пневмония» поставлен 908 гражданам.

Эпидпорог по совокупному населению по ОРВИ на Среднем Урале превышен на 39,8%, уровень предыдущей недели — на 7,8%. Ещё заметнее выросла заболеваемость пневмонией: по сравнению с прошлой неделей — на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в 2,7 раза, по сравнению со среднемноголетним уровнем — в 3,8 раза.

93% пациентов с пневмонией прошли лабораторное обследование на коронавирус. В 28,9% случаев диагноз подтвердился.

Добавим, что на прошедшей неделе случаев гриппа в регионе зарегистрировано не было. Вакцинация от этого заболевания продолжается. По данным на 23 октября свердловчанам поставили 1,6 млн прививок. Ими охвачено 38,4% населения области.

Ранее стало известно, что вближайшее время в шести медицинских учреждениях Свердловской области появятся новые койки для лечения больных коронавирусом, пневмонией и тяжёлыми формами ОРВИ.