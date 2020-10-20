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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 октября 2020, 19:36

На Среднем Урале у трети пациентов с пневмонией подтвердился коронавирус

флюорография

За неделю предварительный диагноз «внебольничная пневмония» поставили 2 475 жителям Свердловской области. Фото: Александр Зайцев.

С 12 по 18 октября предварительный диагноз «внебольничная пневмония» поставили 2 475 жителям Свердловской области, в том числе 726 екатеринбуржцам.Это на 3% больше, чем на предыдущей неделе.

При этом уровень аналогичного периода прошлого года превышен в 2,3 раза, а среднемноголетний уровень — в 3,3 раза, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Наиболее сложная ситуация по заболеваемости пневмонией наблюдается в Полевском ГО, ГО ЗАТО Свободный, Слободо-Туринском МР, ГО Ревда, Горноуральском ГО, ГО Дегтярск, МО посёлок Уральский, Ирбитском МО и Асбестовском ГО. В этих девяти муниципалитетах среднеобластной показатель превышен более чем в 1,5 раза.

94,9% пациентов с внебольничной пневмонией прошли лабораторное обследование: у 35,4% пациентов обнаружен коронавирус.

Кроме того, на прошедшей неделе зарегистрировали 30 922 случая заболевания ОРВИ (14 684 — в Екатеринбурге). Уровень эпидпорога по совокупному населению превышен на 34,8%, а уровень прошлой недели — на 11,1%. Превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более за неделю отмечено в ЗАТО Свободный и Сухом Логе.

Добавим, что случаев гриппа в регионе не выявлено.

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