Названы свердловские города с наиболее сложной эпидобстановкой по ОРВИ и пневмонии

За неделю на Среднем Урале зарегистрировали 27 839 заболевших ОРВИ. Фото: Галина Соловьёва.

Санврачи обновили данные о заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Свердловской области. Названы города, в которых наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Так, с 5 по 11 октября на Среднем Урале зарегистрировали 27 839 заболевших ОРВИ. Это на 18,3% выше уровня эпидпорога по совокупному населению и на 7,9% выше уровня предыдущей недели.

Наиболее тяжёлая обстановка по заболеваемости ОРВИ сложилась в Сухом Логе и Режевском ГО. Там зафиксировано превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более.

В Екатеринбурге ОРВИ за неделю подхватили почти 13 450 человек. Эпидпорог превышен на 1,4%, а уровень прошлой недели — на 4,7%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заболеваемость пневмонией в регионе тоже выросла. Предварительный диагноз поставили 2 333 гражданам (707 из них — жители Екатеринбурга), что на 33% больше, чем на предыдущей неделе. Число заболевших внебольничной пневмонией выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 3,3 раза — по сравнению с среднемноголетним уровнем.

Превышение среднеобластного показателя более чем в 2 раза замечено в ЗАТО Свободный, Красноуральске, Верхнесалдинском и Горноуральском ГО.

Добавим, случаев гриппа на Среднем Урале на данный момент не выявлено. В регионе продолжается вакцинация от гриппа. По данным на 9 октября прививки поставлены 1 237 207 гражданам, что составляет почти 30% от всего населения области.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 208 свердловчан.Общее число диагнозов, поставленных на Среднем Урале с начала пандемии, достигло 31 550.

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