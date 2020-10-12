Коронавирус и ОРВИ добрались до 46 школ и 37 детсадов в Екатеринбурге

На начало недели закрытых на карантин классов из-за коронавируса больше, чем из-за ОРВИ. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала из-за коронавируса и ОРВИ на дистант переведены 65 классов в 45 школах. На карантине полностью остаётся гимназия №2.

Решение о переводе всей гимназии на дистант с 8 октября бло принято в связи с высокой заболеваемостью сезонными инфекциями, зафиксированной в образовательном учреждении.

Как рассказали "Облгазете" в департаменте образования Екатеринбурга, по данным на 12 октября, из-за ОРВИ закрыт также один класс в ещё одной школе. А вот коронавирус стал причиной возвращения к удалёнке 64 классов из 44 школ.

Кроме того, заболевшие COVID-19 есть в 21 детском саду. На карантин отправлены 23 отдельные группы. 16 групп в 16 детсадах закрыты из-за ОРВИ.

Всего в Свердловской области на дистанционное обучение перешли 432 школьных класса.

За последние сутки коронавирус в регионе обнаружили у 218 граждан. Более 200 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд. Общее число свердловчан, которым за всё время пандемии был поставлен диагноз COVID-19, достигло 31 342. Выздоровели 23 тысячи уральцев.