В Екатеринбурге гимназию №2 переводят на дистант. Фото: Алексей Кунилов.

С 8 октября ученики екатеринбургской гимназии №2 перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принято в связи с высокой заболеваемостью сезонными инфекциями, зафиксированной в образовательном учреждении.

Как рассказали в департаменте образования администрации Екатеринбурга, гимназия перейдёт на обучение с применением дистанционных технологий на одну неделю. Причина – высокая заболеваемость учащихся ОРВИ.

Соответствующая информация также появилась на сайте учреждения.

"Число учителей и учеников, заболевших сезонными инфекциями, достигло того уровня, который требует именно такого радикального решения. Это необходимо, чтобы разобщить оставшихся учителей и детей и тем самым прекратить рост заболеваемости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дистант будет организован силами здоровых учителей и тех педагогов, которые находятся на больничном, но чувствуют себя хорошо. По мнению директора гимназии Светланы Расторгуевой, "опыт работы на дистанте, накопленный ранее, позволяет быть уверенным, что все темы будут изучены".

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге из-за коронавируса и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 54 класса в 35 школах. Кроме того, закрыты 29 групп в 25 детских садах. Подробнее об этом читайте здесь.

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