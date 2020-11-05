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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 ноября 2020, 12:52

За сутки в Свердловской области скончались еще семеро больных COVID-19

Общее число жертв новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале возросло до 807 человек.

Общее число жертв новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале возросло до 807 человек. Фото: Павел Ворожцов

Общее число жертв новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале возросло до 807 человек. За прошедшие сутки болезнь унесла жизни ещё семерых свердловчан.

Данные о семи летальных исходах подтвердили в федеральном и региональных оперативных штабах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 800», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне сообщалось о восьми скончавшихся пациентах.

В России за минувшие сутки скончались 292 пациента. Общее число жертв COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 29 509 человек.

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