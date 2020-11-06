На работу в свердловских больницах вышли более 900 студентов-медиков

В период пандемии в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента-медика. Фото: Галина Соловьёва.

В период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. Также к работе привлечены 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе УГМУ, студенты трудоустраиваются в организации здравоохранения как средний медицинский персонал, а ординаторы — как врачи-стажёры. Они работают почти во всех медицинских учреждениях Екатеринбурга, а также в организациях здравоохранения других городов Свердловской области.

Отметим, что трудящихся в больницах студентов-медиков становится всё больше. Представленная выше информация об их количестве соответствует данным на 2 ноября. 30 октября сообщалось о более 800 работающих студентов и 295 ординаторах.

Напомним, старшекурсники медицинского вуза не впервые приходят на помощь уральским врачам, работающим в условиях распространения COVID-19. Так, в мае сообщалось о том, что к работе подключились 580 студентов.