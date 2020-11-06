Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 ноября 2020, 11:57

На работу в свердловских больницах вышли более 900 студентов-медиков

врач - профессия спасать

В период пандемии в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента-медика. Фото: Галина Соловьёва.

В период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. Также к работе привлечены 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе УГМУ, студенты трудоустраиваются в организации здравоохранения как средний медицинский персонал, а ординаторы — как врачи-стажёры. Они работают почти во всех медицинских учреждениях Екатеринбурга, а также в организациях здравоохранения других городов Свердловской области.

Отметим, что трудящихся в больницах студентов-медиков становится всё больше. Представленная выше информация об их количестве соответствует данным на 2 ноября. 30 октября сообщалось о более 800 работающих студентов и 295 ординаторах.

Напомним, старшекурсники медицинского вуза не впервые приходят на помощь уральским врачам, работающим в условиях распространения COVID-19. Так, в мае сообщалось о том, что к работе подключились 580 студентов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.11.2020, 13:05 / Общество
В Свердловской области за сутки выявлено 282 случая коронавируса
06.11.2020, 12:25 / Политика
В уральском полпредстве не подтвердили назначение полпредом Владимира Якушева
06.11.2020, 11:57 / Общество
На работу в свердловских больницах вышли более 900 студентов-медиков
06.11.2020, 11:48 / Общество
Из Екатеринбурга запустят рейсы в Танзанию через Самару
06.11.2020, 11:44 / Спорт
Российская молодёжка разгромила Финляндию на Кубке Карьяла