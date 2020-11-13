В нижнетагильском филиале онкодиспансера открыли КТ-центр

В Нижнем Тагиле заработал ещё один центр компьютерной томографии для пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижнем Тагиле заработал ещё один центр компьютерной томографии для пациентов с COVID-19. Он разместился на базе филиала №1 Свердловского областного онкологического диспансера.

Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения Свердловской области. Согласно документу, опубликованному на сайте минздрава, амбулаторный центр компьютерной томографии начал принимать взрослых пациентов с подтверждённым коронавирусом и подозрением на него с 12 ноября. Он работает с 17:00 до 20:00 ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

В приказе также отмечается, что медики для работы в КТ-центре направляются из городской поликлиники №4. Демидовская городская больница в свою очередь должна предоставить спецтранспорт для доставки пациентов, которым требуется обследование.

В филиале онкодиспансера «Областной газете» подтвердили информацию о том, что КТ-центр приступил к работе. В медучреждении добавили, что пациентов пока нет.

В региональном штабе по борьбе с распространением инфекции, изданию рассказали, что в настоящее время компьютерную томографию пациенты с COVID-19 могут пройти в двух медучреждениях Нижнего Тагила. Кроме филиала онкодиспансера, больных принимает городская больница №1.

О том, где в Екатеринбурге открыты КТ-центры, можно прочитать здесь.