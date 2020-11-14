В Свердловской области подтвердили 327 случаев COVID-19 за сутки

Суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале превышает 300 человек четвёртый день подряд.​​​​​​​ Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки на Среднем Урале подтвердили еще 327 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале превышает 300 человек четвёртый день подряд.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки выявлено 116 новых случаев заболевания.

Также диагноз COVID-19 подвержён среди жителей Алапаевского района, Артёмовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 40 338. Полностью излечились 32 486 свердловчан. В том числе, за последние сутки из больниц выписались 332 человека. На лечении по-прежнему находятся почти восемь тысяч уральцев.

Состояние 430 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 184 подключены к аппаратам ИВЛ. 1539 пациентов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные больные чувствую себя удовлетворительно.

Скончались ещё восемь пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 882 жителя региона..

Напомним, накануне коронавирус подтвердился у 321 свердловчанина.