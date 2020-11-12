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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 ноября 2020, 12:43

В Свердловской области за сутки выявили 314 случаев коронавируса

коронавирус

В Свердловской области за сутки выявили 314 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области ещё 314 жителей региона заразились коронавирусом. Это на восемь случаев COVID-19 больше, чем днём ранее.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+172), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 39 690 свердловчан. Из них 31 831 уже выздоровели, в том числе 318 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более семи тысяч граждан. Состояние 429 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 1 677 – как средней степени тяжести.

Также за последние 24 часа зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19, всего – 865.

Добавим, ранее была опубликована инфографика о социальном статусе подхвативших COVID-19 свердловчан. Большинство из них – это работающие граждане. Их доля составляет 59,3% от общего числа заражённых за последнюю неделю. На втором месте оказались пенсионеры (16,5%), на третьем – неработающие уральцы трудоспособного возраста (15,1%).

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