В мире вновь зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки

Максимальные показатели фиксируются второй день подряд. Фото: скриншот сайта ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в мире рекордное число заражений COVID-19 за сутки. Максимальные показатели фиксируются второй день подряд.

Согласно данным, приведённым на сайте ВОЗ, за сутки коронавирусом заразились 657 тысяч человек. Добавим, что днём ранее COVID-19 заразились около 641 тыс. жителей планеты. Всего, по состоянию на вечер 14 ноября во всём мире выявлено 53 164 803 подтверждённых случаях заболевания COVID-19. Скончались 1 300 576 заразившихся.

Больше всего инфицированных в США (10,4 млн), Индии (8,7 млн) и в Бразилии (5,7 млн). Напомним, в России накануне также был установлен рекорд суточной заболеваемости: выявлено 22 702 случая заражения. Всего в стране с начала пандемии инфекцию подхватили 1 903 253 человека. Это четвёртый показатель в мире. при этом число выздоровевших россиян составляет 1 425 529.

Что касается летальных исходов, что по этому показателю лидируют США (241 тыс. смертей), Бразилия (164 тыс.), Индия (129 тыс.) и Мексика (97 тыс.). Россия занимает по уровню смертности 14-ю строчку: болезнь унесла жизни 32 тысяч россиян.