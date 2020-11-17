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17 ноября 2020, 08:31

В 43 свердловских муниципалитетах выявили более 100 заболевших коронавирусом: карта

карта коронавируса

В 43 свердловских муниципалитетах за время пандемии выявили более 100 заболевших коронавирусом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Число свердловских муниципалитетов, где с начала пандемии выявили более 100 заболевших коронавирусом, увеличилось до 43. Список пополнился Нижней Турой.

За последние сутки в этом городе зафиксировали три новых случая заражения, и общее количество инфицированных там увеличилось до 101.

Возглавляет список городов-лидеров по уровню заболеваемости СOVID-19 Екатеринбург с 23 160 заразившимися. На втором месте — Нижний Тагил (2 732 случая). Ещё в двух городах — Верхней Пышме и Первоуральске — выявили более 1000 заболевших коронавирусом, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Полный перечень муниципалитетов публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

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