Жертвами COVID-19 стали ещё десять свердловчан

Жертвами COVID-19 стали ещё десять свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа на Среднем Урале задокументировали десять случаев смерти пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии не стало 961 жителя региона.

Информацию о количестве летальных исходов предоставили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19.

По числу жертв заболевания Свердловская область в настоящее время находится на шестом месте в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Нижегородской областей.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф

Отметим, что в целом по стране за последние сутки зарегистировали 361 скончавшегося от коронавируса. Всего болезнь унесла жизни 36 540 человек.