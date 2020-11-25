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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 ноября 2020, 14:05

Ещё два лечебных учреждения Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Больница

Павел Креков напомнил, что в последние дни число выписанных из больниц пациентов превышает количество новых инфицированных. Фото: Владимир Мартьянов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что ситуация с коронавирусом на территории региона стабилизировалась. В связи с этим власти планируют вернуть к оказанию плановой медпомощи два медучреждения Среднего Урала.

В ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области Павел Креков напомнил, что в последние дни число выписанных из больниц пациентов превышает количество новых инфицированных.

"Сложилась благоприятная ситуация в связи с тем, что свободных коек становится больше. Это даёт нам возможность уже в конце этой недели два медицинских учреждения перевести в режим плановой работы. Вероятнее всего, это будет "Озеро Чусовское", где больница реабилитационного лечения, и ещё одна больница в Екатеринбурге", - рассказал замгубернатора.

Он не назвал медучреждение уральской столицы, которое вернётся в режим плановой помощи, но отметил, что оно определится после проведения анализа коечного фонда. Павел Креков подчеркнул, что главной проблемой остаётся доступность амбулаторной помощи.

Напомним, в прошлую пятницу, 20 ноября, заместитель губернатора сообщал, что власти региона планируют перевести ряд коек для пациентов с коронавирусом в плановый режим работы. По его словам, сейчас на Среднем Урале имеется около 35-36 тыс. коек, из которых около 10 тыс. - инфекционные.

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