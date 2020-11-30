В России второй день снижается суточная заболеваемость коронавирусом

Новые пациенты обнаружены в 84 регионах страны. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 26 338 жителей России получили положительный результат тестирования на COVID-19. По сравнению со вчерашним днём суточная заболеваемость в стране снизилась.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, новые пациенты обнаружены в 84 регионах страны. В Москве насчитали 6 511 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 3 691. Свердловская область по числу заболевших за сутки оказалась на шестом месте среди всех субъектов РФ.

Фото: стопкоронавирус.рф

За время пандемии в стране зарегистрировали 2 295 654 инфицированных COVID-19. Большинство граждан - 1 778 704 человека - уже выздоровели, в том числе 17 247 - за последние сутки. В то же время 39 895 заболевших умерли, в частности, 368 человек - за минувшие 24 часа.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, вчера в России подтвердили 26 683 заразившихся вирусом, что на 417 больных меньше, чем за день до этого. Сегодняшнее число снизилось ещё на 345.