В 9 свердловских городах выявили уже более 600 заболевших коронавирусом

На Среднем Урале до 21 увеличилось число городов, преодолевших отметку в 300 пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Красноуфимск вместе с Красноуфимским районом преодолели отметку в 600 заболевших коронавирусом за всё время пандемии. Они стали девятыми в списке свердовских городов, тоже перешагнувших этот порог.

За последние сутки в Красноуфимске и Красноуфимском районе зарегистрировали сразу 24 случая заражения COVID-19, и общее число заболевших там увеличилось до 613.

Свыше 600 инфицированных обнаружили также в Екатеринбурге (25 821), Нижнем Тагиле (2 992), Ревде (1 302), Верхней Пышме (1 201), Первоуральске (1 197), Берёзовском (1 091), Каменске-Уральском и Каменском районе (1 070) и Серове (677), следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Кроме того, на Среднем Урале до 21 увеличилось число городов, преодолевших отметку в 300 пациентов с COVID-19: список пополнился Среднеуральском (303). До 31 выросло число муниципалитетов, где обнаружили уже свыше 200 заразившихся: в список вошёл Артинский район (200).