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1 декабря 2020, 18:42

Анна Попова рассказала о прототипах российской вакцины от ВИЧ

Анна Попова

Анна Попова добавила, что в нынешнем году на лечение россиян с ВИЧ государство выделило 27,2 млрд рублей. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несколько научно-исследовательских центров России занимаются созданием вакцины от ВИЧ. В частности, разработкой препарата занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

По мнению Анны Поповой, Россия использует все имеющиеся у неё возможности для создания вакцины от ВИЧ.

"Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины", - сказала глава надзорного ведомства журналистам издания "РИА Новости" на открытии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что антиретровирусную терапию проходят все нуждающиеся в ней люди, а цены на лекарства для людей с ВИЧ-инфекцией остаются стабильными. Анна Попова добавила, что в нынешнем году на лечение россиян с ВИЧ государство выделило 27,2 млрд рублей, а в следующем году эта сумма увеличится до 29,4 млрд рублей.

К слову, именно научный центр "Вектор" разработал вторую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Ранее "Облгазета" сообщала, что этот препарат поступит в гражданский оборот 10 декабря, а массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнётся в 2021 году.

Областная газета Свердловской области

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