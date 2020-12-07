Глава Минздрава РФ допустил введение ограничений на передвижение из-за COVID-19

Весной этого года, когда страна впервые столкнулась с коронавирусом, в Свердловской области и других регионах вводились ограничения на передвижение граждан. Фото: Галина Соловьёва

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение граждан между регионами и внутри субъектов. Такая мера может быть введена в рамках борьбы со второй волной пандемии коронавируса.

Об этом глава российского Минздрава заявил на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - приводит ТАСС слова Михаила Мурашко.

По его словам, ограничения будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидобстановку по COVID-19 с помощью лекарств.

Позднее на сайте Минздрава России появилось уточнение, что в стране не предполагается введение ограничений на передвижение граждан.

"Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста", - пояснили в министерстве.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что предпринятые меры по борьбе с коронавирусом позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан.

Напомним, что весной этого года, когда страна впервые столкнулась с коронавирусом, в Свердловской области и других регионах вводились ограничения на передвижение граждан. Свердловчанам разрешалось выходить из квартир только по веской причине: чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку. На Среднем Урале была утверждена форма справки для передвижения жителей. Накануне суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 29 тысяч. В новость внесены изменения.