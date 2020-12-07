Ещё 28 142 человека в России заразились коронавирусом

Новые пациенты обнаружены во всех 85 регионах страны. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в России выявили 28 142 заболевших коронавирусом. Это почти на 900 человек меньше, чем было зарегистрировано накануне.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые пациенты обнаружены в 85 регионах страны. В Москве подтвердили 7 279 новых фактов заражения, в Санкт-Петербурге - 3 741. Свердловская область по числу заболевших за сутки оказалась на седьмом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время в стране зарегистрировали 2 488 912 заразившихся COVID-19. Большинство граждан - 1 956 588 человек - уже выздоровели, в том числе 18 850 - за последний день. 43 597 инфицированных умерли, в частности, 456 человек - за последние 24 часа.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, вчера сообщалось о 29 039 подхвативших инфекцию россиянах. На данный момент это максимальный уровень суточной заболеваемости.