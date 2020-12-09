В Свердловской области за сутки выявили 385 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 385 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Это на три случая больше, чем в предыдущие сутки.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+187), Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Качканара, Карпинска, Кушвы, Краснотурьинска, Невьянска, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 49 776 свердловчан. Из них 42 030 уже выздоровели, в том числе 386 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч граждан. Состояние 624 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 421 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 148.

Ранее свердловский оперштаб представил возрастную структуру заболевших коронавирусом за последнюю неделю. На Среднем Урале возросла доля заражённых граждан старше 65 лет.