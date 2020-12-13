Более 60% заболевших приходятся на Екатеринбург и Нижний Тагил: карта распространения COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Фото: Галина Сооловьёва

Роспотребнадзор опубликовал обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Более 60% заболевших в регионе с начала пандемии приходятся на Екатеринбург и Нижний Тагил.

Согласно данным, приведённым на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с начала пандемии в на Среднем Урале выявлено 50 971 случай заражения COVID-19. 28 303 из них приходятся на Екатеринбург (+246 заболевших за прошлые сутки). В Нижнем Тагил заболели 3226 человек (+16 за сутки). Суммарно на эти два муниципалитета приходится более 60% от общего числа подтверждённых диагнозов.

Также, больше тысячи случаев заражений выявлено в Ревде (1644), Первоуральске (1366), Верхней Пышме (1281), Каменске-Уральском и Каменском районе (1247) и Берёзовском (1188).

Меньше всего заболевших зарегистрировано в Гарях, где заболели четыре человека, в Пелыме - пятеро и в ПГТ Малышева - шестеро. С инфекцией по-прежнему не столкнулись жители Таборов.

Напомним, накануне в Свердловской области второй день подряд зафиксировали более 400 случаев коронавируса за сутки.