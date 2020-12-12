В Свердловской области второй день подряд выявили более 400 заболевших COVID-19

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 50 971 житель региона. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 401 случай заражения COVID-19. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 50 971 житель региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 246 диагнозов COVID-19.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевского района, Артинского городского округа, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского и Талицкого городских округов.

Всего с начала пандемии уже вылечились 43 237 свердловчан. В том числе за последние сутки из больниц региона выписались 406 человек. На лечении находятся около семи тысяч уральцев. Состояние 591 пациента оценивается как тяжёлое. Из них 240 человек подключёны к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 16 свердловчан с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1 195 жителей региона.

В целом по России за минувшие сутки выявлено более 28 тысяч заболевших.

Напомним, накануне в Свердловской области впервые выявили более 400 случаев коронавируса за сутки. Также зафиксировано рекордное число смертей: от COVID-19 скончались 17 свердловчан.

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