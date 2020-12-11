На Среднем Урале зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

На Среднем Урале зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области обновлён суточный рекорд по смертям пациентов с коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали ещё 17 человек.

Предыдущий максимум по числу летальных исходов в регионе был зафиксирован 4 декабря. Тогда сообщалось о 16 смертях.

По данным регионального и федерального оперштабов, с начала пандемии зафиксирована смерть уже 1 179 свердловчан, заболевших коронавирусом. На сегодняшний день Средний Урал находится на седьмом месте по числу погибших за всё время пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 9 722. На втором Санкт-Петербург – 6 178 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 2 407. Далее следуют Ростовская и Нижегородская области, а также Красноярский край.

Всего за последние 24 часа в стране зафиксировано 613 летальных исходов. За весь период от коронавируса скончалось 45 893 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области зафиксировали более 400 случаев коронавируса. Это новый рекорд в регионе за весь период пандемии. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 50 570 свердловчан.