После жалобы президенту на отсутствие ваплат медикам в Качканаре организована проверка

Организована доследственная проверка после сообщения о неполучении медиками выплат за работу с заражёнными коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области организована доследственная проверка после сообщения о неполучении медиками выплат за работу с заражёнными коронавирусом. О подобных нарушениях в Качканаре и других российских городах речь зашла на пресс-конференции Президента России Владимира Путина.

Обращаясь к российскому лидеру, волонтёр-медик федерального колл-центра Алевтина Киселёва сообщила о том, что в Качканаре врачи, которые трудятся в "красной зоне", ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Владимир Путин обещал посмотреть на данную проблему "повнимательнее".

Через несколько минут после того, как был озвучен данный вопрос, от пресс-службы СУ СКР России по Свердловской области поступило сообщение о начале доследственной проверки: "В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего".

На ситуцию уже отрегировали и в министерстве здравоохранения Свердловской области. Глава минздрава Андрей Карлов заявил, что ранее сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам поступал. Фондом социального страхования была проведена проверка, итоги которой показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. "Мы будем эти данные перепроверять", - пообещал Андрей Карлов.