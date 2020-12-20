Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
20 декабря 2020, 13:20

За сутки коронавирусом заразились почти 29 тысяч россиян

COVID-19 в России

Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 848 377. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 28 948 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 848 377.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 региона. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (7263) и Санкт-Петербурге (3759). На Среднем Урале заразились 403 человека. Это пятый показатель по стране. 

Фото: Оперативный штаб

За последние сутки из российских больниц выписались 20 915 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 275 657.

Также за сутки зафиксировано  511 летальных исходов. В том числе 16 заболевших умерло на Среднем Урале. За весь период в России от коронавируса скончалось 50 858 россиян.

Фото: Оперативный штаб

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 85,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 523 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 612 676 человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.12.2020, 16:25 / Общество
Названы сроки начала массовой вакцинации пожилых россиян от COVID-19
20.12.2020, 15:15 / Общество
Утверждён состав правительственной комиссии по распространению аудиовизуального контента
20.12.2020, 14:17 / Общество
Российские регионы наделили полномочиями по расчёту нормативов парковочных мест
20.12.2020, 13:30 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё 16 свердловчан
20.12.2020, 13:20 / Общество
За сутки коронавирусом заразились почти 29 тысяч россиян