За сутки коронавирусом заразились почти 29 тысяч россиян

Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 848 377. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 28 948 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 848 377.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 региона. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (7263) и Санкт-Петербурге (3759). На Среднем Урале заразились 403 человека. Это пятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

За последние сутки из российских больниц выписались 20 915 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 275 657.

Также за сутки зафиксировано 511 летальных исходов. В том числе 16 заболевших умерло на Среднем Урале. За весь период в России от коронавируса скончалось 50 858 россиян.

Фото: Оперативный штаб

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 85,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 523 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 612 676 человек.