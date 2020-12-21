«За 90 лет пережили многое. Переживём и коронавирус»

Главный редактор «Знамени победы» с героями будущей первой полосы – фельдшером Александром Хорьковым и водителем Петром Савиным Фото: Олеся Салтанова

Олеся Салтанова, главный редактор газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог):

– 2020-й для нас – юбилейный: газете «Знамя Победы» в сентябре исполнилось 90 лет. Входили в год с наполеоновскими планами: задумывали организовать акцию «Потомки Героев», пресс-тур в Сухой Лог, медиа-фестиваль, праздник подписчиков с розыгрышем призов. Из всего этого получился только праздник подписчиков, и то в режиме онлайн. На этой неделе разыграли 90 подарков среди наших читателей.

Олеся Салтанова Фото: автор

Весной вместо сценариев праздничных мероприятий пришлось разрабатывать план антикризисных мероприятий: уменьшать количество полос, выводить сотрудников на четырёхдневку, экономить ресурсы. Самоизоляция ударила по тиражу, ограничительные меры – по рекламному рынку. Но зато выросла популярность наших интернет-ресурсов.

Сложнее всего было убедить читателей старшего возраста, привыкших еженедельно приходить в редакцию за газетой, беречь себя и соблюдать меры профилактики.

Бывало, подписчики сами проявляли заботу о журналистах. В пору масочного дефицита наша постоянная читательница, 79-летняя Люда Петровна Ситникова, сшила и подарила журналистам «Знамени Победы» пять марлевых масок. «Вам, газетчикам, работать надо, вы на передовой. Поэтому защищайтесь. Извините, что мало: на сколь уж материала хватило», – извинялась она. Как трогательна такая забота. Спасибо!

На старте новой подписной кампании мы обратились за поддержкой к промышленным предприятиям. Благодаря им газету в 2021 году будут получать активисты Советов ветеранов, члены Общества инвалидов, постояльцы домов престарелых. Это для нас существенная помощь.

Настрой на следующий год – боевой. Понимаем, что доходов станет ещё меньше, но чего только за свои 90 лет редакция не переживала! Переживём и коронавирус.

Опубликовано в №239 от 22.12.2020