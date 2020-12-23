В России выявили 27 250 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России выявлено 27 250 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 2 933 753.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (5 652) и Санкт-Петербурге (3 749). На Среднем Урале заразились 402 человека. Это шестой показатель по стране.
За последние сутки из российских больниц выписались 24 447 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 343 967.
Также за сутки зафиксировано 549 летальных исходов. В том числе 16 заболевших умерло на Среднем Урале. За весь период в России от коронавируса скончался 52 461 россиян.
Напомним, накануне в России выявили 28 776 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 87 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 393 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 641 563 человека.
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